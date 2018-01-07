Устюгов не выступит в финальной гонке на "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов не примет участие в финальной гонке на "Тур де Ски" из-за травмы спины, информирует fasterskier.com. 25-летний спортсмен, который стал победителем "Тур де Ски" в прошлом году, идет на третьем месте в общем зачете многодневки.
Ранее главный тренер сборной России Маркус Крамер отметил, что Устюгов сможет продолжить выступление на "Тур де Ски", несмотря на повреждение спины. Россиянин получил травму после падения в масс-старте в Оберстдорфе.
Напомним, финальная гонка на 9 километров свободным стилем в Валь-ли-Фьемме пройдет сегодня, 7 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.
Per FIS, Sergey Ustiugov (RUS) will not start #tourdeski final climb due to back injury. Sweden’s Hellner also missing (illness).– FasterSkier (@FasterSkier) 7 января 2018 г.
Григорич
Абсолютно правильно Сергей снялся с горы!
01:51
msdan
NOVZODUM NAMREBUG Модераторы, почему не удаляете откровенно оскорбительные высказывания от "клована" с латинскими буквами в "погоняле"???? а ты разве на правду обижаешься?
17:02 7 января
_Металлург_
Истеричку видно как раз в этой ветке, видать хозяева печенек не отсыпали или лизнуть не дали, вот и разоряется.
15:55 7 января
Don
Пустозвон х..... из-за рта вытащи и не мычи, иди лучше с чмокой серене отлижи)))
15:37 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
Свежайшая инфа!!!!! Про "больную спинку" пусть утюг--со товарищи ""сказки для Тараски"" молвит.... Его дисквальнули за разбитые щиты!!!! И, действительно, какому рекламодателю понравится, что какая-то небритая истеричка начнёт крушить ИХ СОБСТВЕННОСТЬ ????
15:26 7 января
Бней Иегуда
Это получается Серёнька недополучит почти 400 очков в зачёт Кубка Мира?)) Пичалька, однако.))
15:12 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
Модераторы, почему не удаляете откровенно оскорбительные высказывания от "клована" с латинскими буквами в "погоняле"????
15:05 7 января
w3rtg
Бней Иегуда ещё одно говно
14:56 7 января
Бней Иегуда
Читалось!))
14:55 7 января
w3rtg
NOVZODUM NAMREBUG закройся дерьмо вонючее
14:39 7 января
greyk
Все правильно. Скорее всего Крамер настоял.
14:22 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
""Сеня, береги руку...."" ---- "УТЮГ, береги спину", а то в ""пеньпнёмчихоне"" придётся сливаться со стартов!!!!
14:21 7 января
zyzx
Опять прыщемены диванного фронта ср-т.
14:15 7 января
w3rtg
NOVZODUM NAMREBUG закрой свой поганый рот , дебил
14:08 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
Да, и нехххрен на ""травмы"" ссылаться!!! В БОУЛИНГ на позапрошлой гонке с ним сыграли ""товарищи по партии"!!! Пусть ИМ предъявы и выставляет!!!!!
13:59 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
Мордато--небритая истеричка слилась???? А чего ж в прошлом году перед последней гонкой не снялся?????
13:55 7 января
rusfed 2.0
Решение, которое напрашивалось
13:51 7 января