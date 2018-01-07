13:40 7 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов не выступит в финальной гонке на "Тур де Ски"

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Россиянин Сергей Устюгов не примет участие в финальной гонке на "Тур де Ски" из-за травмы спины, информирует fasterskier.com. 25-летний спортсмен, который стал победителем "Тур де Ски" в прошлом году, идет на третьем месте в общем зачете многодневки.

Ранее главный тренер сборной России Маркус Крамер отметил, что Устюгов сможет продолжить выступление на "Тур де Ски", несмотря на повреждение спины. Россиянин получил травму после падения в масс-старте в Оберстдорфе.

Напомним, финальная гонка на 9 километров свободным стилем в Валь-ли-Фьемме пройдет сегодня, 7 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Григорич

Абсолютно правильно Сергей снялся с горы!

01:51

msdan

NOVZODUM NAMREBUG Модераторы, почему не удаляете откровенно оскорбительные высказывания от "клована" с латинскими буквами в "погоняле"???? а ты разве на правду обижаешься?

17:02 7 января

_Металлург_

Истеричку видно как раз в этой ветке, видать хозяева печенек не отсыпали или лизнуть не дали, вот и разоряется.

15:55 7 января

Don

Пустозвон х..... из-за рта вытащи и не мычи, иди лучше с чмокой серене отлижи)))

15:37 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

Свежайшая инфа!!!!! Про "больную спинку" пусть утюг--со товарищи ""сказки для Тараски"" молвит.... Его дисквальнули за разбитые щиты!!!! И, действительно, какому рекламодателю понравится, что какая-то небритая истеричка начнёт крушить ИХ СОБСТВЕННОСТЬ ????

15:26 7 января

Бней Иегуда

Это получается Серёнька недополучит почти 400 очков в зачёт Кубка Мира?)) Пичалька, однако.))

15:12 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

Модераторы, почему не удаляете откровенно оскорбительные высказывания от "клована" с латинскими буквами в "погоняле"????

15:05 7 января

w3rtg

Бней Иегуда ещё одно говно

14:56 7 января

Бней Иегуда

Читалось!))

14:55 7 января

w3rtg

NOVZODUM NAMREBUG закройся дерьмо вонючее

14:39 7 января

greyk

Все правильно. Скорее всего Крамер настоял.

14:22 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

""Сеня, береги руку...."" ---- "УТЮГ, береги спину", а то в ""пеньпнёмчихоне"" придётся сливаться со стартов!!!!

14:21 7 января

zyzx

Опять прыщемены диванного фронта ср-т.

14:15 7 января

w3rtg

NOVZODUM NAMREBUG закрой свой поганый рот , дебил

14:08 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

Да, и нехххрен на ""травмы"" ссылаться!!! В БОУЛИНГ на позапрошлой гонке с ним сыграли ""товарищи по партии"!!! Пусть ИМ предъявы и выставляет!!!!!

13:59 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

Мордато--небритая истеричка слилась???? А чего ж в прошлом году перед последней гонкой не снялся?????

13:55 7 января

rusfed 2.0

Решение, которое напрашивалось

13:51 7 января