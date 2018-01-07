Устюгов не выступит в финальной гонке на "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов не примет участие в финальной гонке на "Тур де Ски" из-за травмы спины, информирует fasterskier.com. 25-летний спортсмен, который стал победителем "Тур де Ски" в прошлом году, идет на третьем месте в общем зачете многодневки.

Ранее главный тренер сборной России Маркус Крамер отметил, что Устюгов сможет продолжить выступление на "Тур де Ски", несмотря на повреждение спины. Россиянин получил травму после падения в масс-старте в Оберстдорфе.

Напомним, финальная гонка на 9 километров свободным стилем в Валь-ли-Фьемме пройдет сегодня, 7 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.