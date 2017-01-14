Устюгов не прошел квалификацию в спринте в Тоблахе

Россиянин Сергей Устюгов не сумел пробиться в финальный заезд в спринте на этапе Кубка мира Тоблахе. В квалификации 24-летний лыжник показал худший результат, заняв последнее, 70-е место. Лучшим из россиян стал Антон Гафаров, оказавшийся девятым.

Напомним, что Устюгов в январе стал победителем престижной многодневки "Тур де Ски", одержав победы на шести из семи гонок.

Сергей Устюгов: "Одну из гонок "Тур де Ски" выиграл на лыжах Легкова"