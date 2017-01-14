15:03 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов не прошел квалификацию в спринте в Тоблахе

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Россиянин Сергей Устюгов не сумел пробиться в финальный заезд в спринте на этапе Кубка мира Тоблахе. В квалификации 24-летний лыжник показал худший результат, заняв последнее, 70-е место. Лучшим из россиян стал Антон Гафаров, оказавшийся девятым.

Напомним, что Устюгов в январе стал победителем престижной многодневки "Тур де Ски", одержав победы на шести из семи гонок.

Сергей Устюгов: "Одну из гонок "Тур де Ски" выиграл на лыжах Легкова"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Пух

После победы, нужно восстановить силы и готовиться к новым.

15:34

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

""Наконец-то у НЕГО "российский парацетамол" закончился"",-- обрадовались норвежцы.... ""Нет", -- сказала вяльбя, -- "просто бензин подорожал, нет больше денег ЕГО клизмить"".

15:16

rusfed 2.0

Тем лучше для него самого, имхо. Эмоциональная перезарядка к ЧМ по-новой нужна

15:13

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