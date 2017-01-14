Устюгов не прошел квалификацию в спринте в Тоблахе

Россиянин Сергей Устюгов не сумел пробиться в финальный заезд в спринте на этапе Кубка мира Тоблахе. В квалификации 24-летний лыжник показал худший результат, заняв последнее, 70-е место. Лучшим из россиян стал Антон Гафаров, оказавшийся девятым.
Напомним, что Устюгов в январе стал победителем престижной многодневки "Тур де Ски", одержав победы на шести из семи гонок.
Сергей Устюгов: "Одну из гонок "Тур де Ски" выиграл на лыжах Легкова"
Пух
После победы, нужно восстановить силы и готовиться к новым.
15:34
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
""Наконец-то у НЕГО "российский парацетамол" закончился"",-- обрадовались норвежцы.... ""Нет", -- сказала вяльбя, -- "просто бензин подорожал, нет больше денег ЕГО клизмить"".
15:16
rusfed 2.0
Тем лучше для него самого, имхо. Эмоциональная перезарядка к ЧМ по-новой нужна
15:13