Устюгов начнет олимпийский сезон на турнире в Елливаре

Тренер чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова Маркус Крамер рассказал, что спортсмен начнет новый сезон в середине ноября на турнире в Елливаре. По его словам, в соревнованиях примут участие и другие российские лыжники из его группы: Александр Панжинский, Петр Седов, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Анастасия Седова и Юлия Чекалева.

- Сейчас мы проводим тренировочный сбор в швейцарском Ленцерхайде, - цитирует ТАСС Крамера. - Стартовать будем на турнире в шведском Елливаре, который пройдет с 17 по 19 ноября, а уже через неделю примем участие в первом этапе Кубка мира в Куусамо.