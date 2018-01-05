Главный тренер сборной России Маркус Крамер отметил, что Сергей Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за проблем со спиной. Он получил повреждение в результате одного из падений в масс-старте, где занял 28-е место. Устюгов занимает второе место в общем зачете, но уступает швейцарцу Дарио Колонье 53 секунды.

– Вчерашняя гонка не была честным соревнованием. Это лотерея, – цитирует NRK Крамера. – Можно уже говорить, что Колонья будет победителем. При одном из падений Устюгов получил траву спины. Сегодня он будет готовиться в облегченном режиме. Посмотрим, каким будет его состояние. Мы изучили характер травмы. Нет никаких переломов. Это мышечное. Но рисковать не хотим. Примем решение завтра.