14:53 5 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за проблем со спиной

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Главный тренер сборной России Маркус Крамер отметил, что Сергей Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за проблем со спиной. Он получил повреждение в результате одного из падений в масс-старте, где занял 28-е место. Устюгов занимает второе место в общем зачете, но уступает швейцарцу Дарио Колонье 53 секунды.

– Вчерашняя гонка не была честным соревнованием. Это лотерея, – цитирует NRK Крамера. – Можно уже говорить, что Колонья будет победителем. При одном из падений Устюгов получил траву спины. Сегодня он будет готовиться в облегченном режиме. Посмотрим, каким будет его состояние. Мы изучили характер травмы. Нет никаких переломов. Это мышечное. Но рисковать не хотим. Примем решение завтра.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Григорич

И правильно хорошая отмазка для лучшей подготовке к ОИ!

00:45

Slim Taller

"Гонка не была честным соревнованием. Это лотерея". То есть,лотерея - это обман.

17:39 5 января

doomkapnz

Лучше сняться, поберечься к Играм

16:01 5 января

Алексей Д.

Вообще не стоило участвовать в этом году. Форму к играм нужно набирать, а не насиловать организм в многодневике

15:25 5 января

NOVZODUM NAMREBUG

Пусть заодно и с О.И. "снимается" нечего ТАМ с такими гнилыми отмазками делать!!!! Истеричка....

15:20 5 января

zvovs

Всё понятно.

15:10 5 января