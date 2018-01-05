Главный тренер сборной России Маркус Крамер отметил, что Сергей Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за проблем со спиной. Он получил повреждение в результате одного из падений в масс-старте, где занял 28-е место. Устюгов занимает второе место в общем зачете, но уступает швейцарцу Дарио Колонье 53 секунды.
– Вчерашняя гонка не была честным соревнованием. Это лотерея, – цитирует NRK Крамера. – Можно уже говорить, что Колонья будет победителем. При одном из падений Устюгов получил траву спины. Сегодня он будет готовиться в облегченном режиме. Посмотрим, каким будет его состояние. Мы изучили характер травмы. Нет никаких переломов. Это мышечное. Но рисковать не хотим. Примем решение завтра.
Григорич
И правильно хорошая отмазка для лучшей подготовке к ОИ!
00:45
Slim Taller
"Гонка не была честным соревнованием. Это лотерея". То есть,лотерея - это обман.
17:39 5 января
doomkapnz
Лучше сняться, поберечься к Играм
16:01 5 января
Алексей Д.
Вообще не стоило участвовать в этом году. Форму к играм нужно набирать, а не насиловать организм в многодневике
15:25 5 января
NOVZODUM NAMREBUG
Пусть заодно и с О.И. "снимается" нечего ТАМ с такими гнилыми отмазками делать!!!! Истеричка....
15:20 5 января
zvovs
Всё понятно.
15:10 5 января