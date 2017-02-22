Устюгов, Ларьков и Чекалева - в составе сборной России на чемпионат мира-2017 в Лахти

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира-2017 в Лахти, сообщает официальный сайт ФЛГР. Турнир пройдет с 23 февраля по 5 марта. Состав сборной Росии выглядит следующим образом:

Женщины: Белорукова Юлия (Республика Коми), Гущина Мария (ХМАО-Югра), Жамбалова Алиса (Республика Бурятия), Кальсина Полина (ХМАО-Югра), Ковалева Полина (Москва/Красноярский край), Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область), Медведева Анна (Свердловская область), Некрасова Полина (Санкт-Петербург), Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия), Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО), Чекалева Юлия (Вологодская область).

Мужчины: Бессмертных Александр (Московская/Кемеровская область), Большунов Александр (Тюменская/Брянская область), Волженцев Станислав (Республика Коми), Гафаров Антон (ХМАО-Югра), Крюков Никита (Москва/Республика САХА(Якутия), Ларьков Андрей (Республика Татарстан), Мельниченко Андрей (Красноярский край), Ретивых Глеб (Тюменская область), Седов Петр (Московская/Нижегородская область), Турышев Сергей (ХМАО-Югра), Устюгов Сергей (ХМАО-Югра), Червоткин Алексей (Москва), Япаров Дмитрий (Удмуртская Республика).