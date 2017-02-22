08:50 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов, Крюков и Бессмертных - в расширенном составе сборной России на ЧМ-2017 в Лахти

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Стал известен расширенный состав сборной России на чемпионата мира-2017 в Лахти. Об этом сообщили в эфире программы "Все на матч". На турнире в Финляндии выступят:

Мужчины: Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Петр Седов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Станислав Волженцев, Сергей Турышев, Дмитрий Япаров, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Антон Гафаров, Никита Крюков.

Женщины: Наталья Матвеева, Юлия Чекалева, Юлия Белорукова, Полина Кальсина, Елена Соболева, Анна Медведева, Полина Ковалева, Алиса Жамбалова, Полина Некрасова.

Турнир пройдет с 23 февраля по 5 марта в Лахти.

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Материалы REN-TV

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