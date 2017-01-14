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Устюгов избежал травм при падении в квалификации спринта в Тоблахе

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Российский лыжник Сергей Устюгов избежал травм при падении в квалификации спринта свободным ходом на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе. Победитель "Тур де Ски"-2016/17 не пробился в финал, заняв последнее, 70-е место.

– С Сергеем все хорошо, – приводит "Р-Спорт" слова президента ФЛГР Елены Вяльбе. – У него просто произошло случайное падение на первом спуске, поэтому и такой не очень хороший результат. Не переживайте, он жив, здоров, это самое главное. А падение – обыкновенная спортивная ситуация, такое бывает очень часто. Сергей избежал травм, просто такое нелепое падение, которое не дало ему побороться дальше.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170114/1114920764.html

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