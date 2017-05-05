Устюгов и Трегубов поборются за приз лучшему спортсмену зимних видов

Лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Никита Трегубов и саночник Роман Репилов номинированы на приз Олимпийского комитета России (ОКР) лучшему спортсмену зимних видов, информирует пресс-служба организации. Также в список номинантов вошли сноубордистка Елена Костенко и фристайлист Игорь Омелин.

Устюгов в прошедшем сезоне выиграл "Тур де Ски", установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5). Также он завоевал пять медалей на чемпионате мира, две из которых - золотые. Трегубов стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира в Германии. Репилов выиграл общий зачет Кубка мира.