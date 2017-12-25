Устюгов и Седова - в составе сборной России на "Тур де Ски"

Федерация лыжных гонок России на своем сайте объявила состав команды на "Тур де Ски". Соревнования пройдут в трех странах с 30 декабря по 7 января. Отметим, что за сборную выступит Сергей Устюгов, который выигрывал турнир в прошлом сезоне.

Состав выглядит следующим образом:

женщины – Анастасия Седова, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Гущина, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова;

мужчины – Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Алексей Виценко, Станислав Волженцев, Андрей Мельниченко.