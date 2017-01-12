19:57 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов и Крюков - в составе сборной России на этап Кубка мира в Тоблахе

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Никита Крюков, пропустивший старт сезона из-за травмы, вошел в состав сборной России на этап Кубка мира в Тоблахе. Также на старты выйдет победитель "Тур де Ски"-2017 Сергей Устюгов. 14 января в рамках этапа пройдет индивидуальный спринт, а на следующий день - командный спринт. 

Полностью заявка российской команды выглядит следующим образом: мужчины - Антон Гафаров, Никита Крюков, Николай Морилов, Александр Панжинский, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов; женщины - Юлия Белорукова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева.

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/3255.html

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