Устюгов и Большунов: "- Что с Колоньей будем делать? - В Оберсдорфе разберемся!"

Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал совместное фото с Александром Большуновым после финиша в сегодняшней гонке преследования на этапе "Тур де Ски". Устюгов в гонке финишировал вторым, Большунов - третьим. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, возглавивший общий зачет. Устюгов занимает второе место, Большунов замыкает тройку лидеров. Следующий этап "Тур де Ски" пройдет в Оберсдорфе.

"Саня, что с Колоньей будем делать? - В Оберсдорфе разберемся!" - написал Устюгов диалог с Большуновым.