Устюгов и Большунов: "- Что с Колоньей будем делать? - В Оберсдорфе разберемся!"

Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал совместное фото с Александром Большуновым после финиша в сегодняшней гонке преследования на этапе "Тур де Ски". Устюгов в гонке финишировал вторым, Большунов - третьим. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, возглавивший общий зачет. Устюгов занимает второе место, Большунов замыкает тройку лидеров. Следующий этап "Тур де Ски" пройдет в Оберсдорфе.
"Саня, что с Колоньей будем делать? - В Оберсдорфе разберемся!" - написал Устюгов диалог с Большуновым.
tulupp
чмока вдруг стал поклонником Колоньи. Он всегда болеет за тех, кто побеждает.
20:43
Shultzman
Бегут с винтовкой и не знают, что делать с впереди бегущим. :)
18:48
Бней Иегуда
Хвастунишка-понторез.)) Прям как Антошка Шипулин.)) Разбираться с Колоньей он будет...)) Челу 4-й десяток, выиграл всё, что можно, по многу раз, а этот ноунейм ещё и пальцы гнёт на заслуженного спортсмена.))
17:56