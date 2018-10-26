Устюгов будет прооперирован во вторник

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов будет прооперирован в Москве во вторник. Об этом сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

Устюгов в начале недели был госпитализирован после падения с лыжероллеров на одном из спусков во время тренировки на сборе в Италии. Врачи диагностировали у него травму пальца руки.

- Операцию он перенесет во вторник, - цитирует ТАСС Крамер.

Ранее тренер сборной России отмечал, что 26-летний лыжник рискует пропустить первый этап Кубка мира, который пройдет 24-25 ноября в финском Куусамо.

Устюгов является двукратным чемпионом мира, трижды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На счету россиянина 13 побед на этапах Кубка мира.