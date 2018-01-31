У россиянок золото и серебро молодежного ЧМ. Непряева – только 5-я

Яна Кирпиченко выиграла золото молодежного чемпионата мира, проходящего в швейцарском Гомсе. 10 километров классическим стилем 22-летняя спортсменка преодолела за 27 минут 46,1 секунды. Второе место заняла еще одна россиянка Анна Жеребятьева, отставшая от победительницы на 13,9 секунды, бронза досталась швейцарке Надин Фейндрих (+29,6). Лидер взрослой сборной России Наталья Непряева стала пятой (+37,4), Лидия Дуркина заняла седьмое место (+1.11,3)