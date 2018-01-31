13:37 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

У россиянок золото и серебро молодежного ЧМ. Непряева – только 5-я

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Яна Кирпиченко выиграла золото молодежного чемпионата мира, проходящего в швейцарском Гомсе. 10 километров классическим стилем 22-летняя спортсменка преодолела за 27 минут 46,1 секунды. Второе место заняла еще одна россиянка Анна Жеребятьева, отставшая от победительницы на 13,9 секунды, бронза досталась швейцарке Надин Фейндрих (+29,6). Лидер взрослой сборной России Наталья Непряева стала пятой (+37,4), Лидия Дуркина заняла седьмое место (+1.11,3)

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biolant1

Умницы, надеемся что идет смена Вяльбе, Резцовой, Лазутиной.

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