Тронхейм готов принять Кубок мира вместо Тюмени

Член муниципального совета Тронхейма Мортен Уолден заявил, что его город способен принять финал Кубка мира-2017 года, который изначально должен был пройти в Тюмени, но от его проведения отказалась ФЛГР. Ранее из-за допинговых скандалов, связанных с докладом Ричарда Макларена, из России были перенесены юношеский чемпионат мира в Острове Псковской области, чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, а также этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.
– Пока никакого решения принято не было, – цитирует Bergens Tidende Уолдена. – Нас заранее спрашивали, хотим ли бы быть на подстраховке, если финал не состоится в России, но не более того. Я думаю, что Тронхейм хорошо смог бы принять турнир.
На него претендует еще и Гранесен, но там трасса будет занята вплоть до 16 марта, когда стартует Кубок мира. Сперва нужно узнать у Федерации лыжных гонок Норвегии о том, хотят ли они этого, и если да, то мы готовы к этому.
Напомним, что финал Кубка мира должен будет пройти с 16 по 19 марта.
alex1966
Фамилии назовите отстранённых биатлонистов и лыжников, а один пустой блуд .
11:34
Пух
Нас заранее спрашивали, хотим ли бы быть на подстраховке, если финал не состоится в России - Макларен чтоли спрашивал?
07:26
Пух
Опа незапланированно придется закупать для норвегов кучу средст от астмы, Мортен Уолден из своих будет оплачивать или из городского бюджета?
07:24