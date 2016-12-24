22:27 24 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Тронхейм готов принять Кубок мира вместо Тюмени

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Член муниципального совета Тронхейма Мортен Уолден заявил, что его город способен принять финал Кубка мира-2017 года, который изначально должен был пройти в Тюмени, но от его проведения отказалась ФЛГР. Ранее из-за допинговых скандалов, связанных с докладом Ричарда Макларена, из России были перенесены юношеский чемпионат мира в Острове Псковской области, чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, а также этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

– Пока никакого решения принято не было, – цитирует Bergens Tidende Уолдена. – Нас заранее спрашивали, хотим ли бы быть на подстраховке, если финал не состоится в России, но не более того. Я думаю, что Тронхейм хорошо смог бы принять турнир.

На него претендует еще и Гранесен, но там трасса будет занята вплоть до 16 марта, когда стартует Кубок мира. Сперва нужно узнать у Федерации лыжных гонок Норвегии о том, хотят ли они этого, и если да, то мы готовы к этому.

Напомним, что финал Кубка мира должен будет пройти с 16 по 19 марта.
 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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alex1966

Фамилии назовите отстранённых биатлонистов и лыжников, а один пустой блуд .

11:34

Пух

Нас заранее спрашивали, хотим ли бы быть на подстраховке, если финал не состоится в России - Макларен чтоли спрашивал?

07:26

Пух

Опа незапланированно придется закупать для норвегов кучу средст от астмы, Мортен Уолден из своих будет оплачивать или из городского бюджета?

07:24

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