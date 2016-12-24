Тронхейм готов принять Кубок мира вместо Тюмени

Член муниципального совета Тронхейма Мортен Уолден заявил, что его город способен принять финал Кубка мира-2017 года, который изначально должен был пройти в Тюмени, но от его проведения отказалась ФЛГР. Ранее из-за допинговых скандалов, связанных с докладом Ричарда Макларена, из России были перенесены юношеский чемпионат мира в Острове Псковской области, чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, а также этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

– Пока никакого решения принято не было, – цитирует Bergens Tidende Уолдена. – Нас заранее спрашивали, хотим ли бы быть на подстраховке, если финал не состоится в России, но не более того. Я думаю, что Тронхейм хорошо смог бы принять турнир.

На него претендует еще и Гранесен, но там трасса будет занята вплоть до 16 марта, когда стартует Кубок мира. Сперва нужно узнать у Федерации лыжных гонок Норвегии о том, хотят ли они этого, и если да, то мы готовы к этому.

Напомним, что финал Кубка мира должен будет пройти с 16 по 19 марта.

