Тренер Устюгова удивлен результатом лыжника в сегодняшней гонке

Маркус Крамер, тренер российского гонщика Сергея Устюгова, отметил, что не ожидал успеха от своего подопечного в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Устюгов одержал победу, выиграв четвертую подряд гонку на "Тур де Ски".

- Для меня этот результат стал сюрпризом, - цитирует VG Крамера. - Я думал, Сундбю достанет его в нынешнем состоянии.