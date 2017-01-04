16:39 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Тренер Устюгова удивлен результатом лыжника в сегодняшней гонке

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Маркус Крамер, тренер российского гонщика Сергея Устюгова, отметил, что не ожидал успеха от своего подопечного в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Устюгов одержал победу, выиграв четвертую подряд гонку на "Тур де Ски".

- Для меня этот результат стал сюрпризом, - цитирует VG Крамера. - Я думал, Сундбю достанет его в нынешнем состоянии.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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grechka2103

Мне кажется, что тренер имел ввиду, что удивлен слабым выступлением Сундбю в этой гонке, а не результатом своего подопечного...

17:19

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