Тренер сборной Швеции: "Наверное, у МОК были веские основания для отстранения Легкова и Белова"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грип назвал шокирующим решение по делу российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км. Также им пожизненно запрещено принимать участие в Олимпийских играх.

- Это шокирующее решение, - цитирует Barometern Грипа. - Но, наверное, у комиссии были веские основания для такого решения. Это очень печально и однозначно повлияет на судьбу лыжного спорта.