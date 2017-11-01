Тренер сборной России: "Решение по Легкову и Белову - полный беспредел"

Тренер сборной России Юрий Бородавко возмутился решением комиссии МОК по поводу лыжников Евгения Белова и Александра Легкова. Комиссия под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км.

- Это полный беспредел! Я знаю Александра много лет как честного и порядочного спортсмена, который всего добивался собственным трудом, - цитирует life.ru Бородавко. - Как можно человека по каким-то косвенным причинам лишать медали, к которой он шел всю жизнь? Он посвятил всю жизнь этой медали и честно ее завоевал! Я просто в шоке, в ступоре. Нет слов. Он добросовестно сдал 200 проб, их взятие инициировало ВАДА, и никаких намеков на допинг. Кто-то что-то там царапнул – и дисквалификация.

Саша был фантастически готов к этому сезону, показывал выдающиеся секунды. Верил в участие в Олимпиаде. Он должен продолжать отстаивать свои права дальше, юридически. Акции протеста? Это не метод. Они только и хотят отстранить всех россиян, убрать нас из спорта. Мы должны доказывать, что мы сильные. Мы много тренируемся и будем бороться на трассе. За себя и за того парня, так сказать. У нас нет допинга. Дисквалификация Легкова и Белова – огромный удар, на нас постоянное идет давление, и, конечно это психологически скажется на других наших лыжниках. Не понимаю руководителей МОК. У меня просто нет слов.