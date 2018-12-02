Тонсет выиграл гонку преследования в Лиллехаммере, Большунов - пятый

Норвежец Дидрик Тонсет выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Он опередил на 1,6 секунды победителя индивидуальной гонки соотечественника Шура Рете. Замкнул тройку еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен.
Лучшим из россиян стал Александр Большунов, который финишировал пятым с отставанием 1.04,5, а Андрей Ларьков стал шестым, проиграв победителю 1.05,0.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 15 км (К)
1. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 44.13,8
2. Шур Рете (Норвегия) – отставание 1,6
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.03,3
4. Калле Хальфварссон (Швеция) – 1.04,4
5. Александр Большунов (Россия) – 1.04,5
6. Андрей Ларьков (Россия) – 1.05,0…
11. Иван Якимушкин (Россия) – 1.06,2…
20. Алексей Червоткин (Россия) – 1.10,0
21. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.10,6…
25. Максим Вылегжанин (Россия) – 1.12,8…
27. Денис Спицов (Россия) – 1.15,8…
45. Андрей Собакарев (Россия) – 2.41,1…
55. Глеб Ретивых (Россия) – 3.50,1