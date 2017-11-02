Томас Бах: "Мы считаем неприемлемыми публичные призывы к санкциям"

Президент МОК Томас Бах просит воздержаться от публичных призывов к жестким санкциям против России за случаи нарушения антидопинговых правил. По его словам, должны быть соблюдены все формальные процедуры в каждом отдельном случае.

Вчера комиссия МОК вынесла решение пожизненно отстранить российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, – серебра в эстафете 4x10 км. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.

– Мы считаем неприемлемыми публичные призывы к санкциям. В Олимпийском движении каждый человек имеет право на справедливую процедуру расследования, – цитирует Inside the Games Баха. – МОК поддерживает это. Я призываю всех принять этот механизм работы. Всегда думайте сначала, как вы будете реагировать, если вас обвинят в нарушениях. Речь о правах человека.