Тереза Йохауг: "Я совершенно разбита"

Олимпийская чемпионка 2010 года, семикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира Тереза Йохауг призналась, что шокирована обнаружением следов запрещенных веществ в ее допинг-пробе. Ранее выяснилось, что стероиды содержались в мази для губ, которую ей выписал врач сборной Норвегии для лечения солнечных ожогов.

– Я совершенно разбита и отчаянно пытаюсь обрести спокойствие в этой чрезвычайно сложной ситуации, которая мне кажется сюрреалистичной, – цитирует AFP Йохауг. – Мне это кажется чем-то несправедливым, незаслуженным. Хотя я понимаю, что должна сама отвечать за те средства, которые применяю.