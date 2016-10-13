Тереза Йохауг: "Я совершенно разбита"

Олимпийская чемпионка 2010 года, семикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира Тереза Йохауг призналась, что шокирована обнаружением следов запрещенных веществ в ее допинг-пробе. Ранее выяснилось, что стероиды содержались в мази для губ, которую ей выписал врач сборной Норвегии для лечения солнечных ожогов.
– Я совершенно разбита и отчаянно пытаюсь обрести спокойствие в этой чрезвычайно сложной ситуации, которая мне кажется сюрреалистичной, – цитирует AFP Йохауг. – Мне это кажется чем-то несправедливым, незаслуженным. Хотя я понимаю, что должна сама отвечать за те средства, которые применяю.
П_о_в_а_р
Вот достойно ведёт себя человек. Не истерит, как Исинбаева. Дайте ей пилюльку за это.
15:37
Voldemar
Вот и узнаешь почём фунт лиха, уважаемая Тереза. А потом поставь себя на место спортсменов из России, которых не пустили на последнюю Олимпиаду ВООБЩЕ НИ ЗА ЧТО!!!
15:21
Красноармеец К
"Стероиды в мази для губ"... я ни разу не медик, но данное словосочетание звучит крайне смешно! С другой стороны... раньше норги вообще не прокалывались, а теперь хоть на таких вещах стали)))
15:17
sergey.v1968
"Понять и пггггостить", адназначна, верно, товариСЧи?
15:01
Coldmeat
"Я совершенно разбита" Ну дайте ей ещё допинга, пусть опохмелится. Чего издеваться над человеком.
14:56
D102D
Для женщины губы важнее беготни на лыжах - Тереза, мы поддерживаем твоё решение.
14:45