14:34 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Тереза Йохауг: "Я совершенно разбита"

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Олимпийская чемпионка 2010 года, семикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира Тереза Йохауг призналась, что шокирована обнаружением следов запрещенных веществ в ее допинг-пробе. Ранее выяснилось, что стероиды содержались в мази для губ, которую ей выписал врач сборной Норвегии для лечения солнечных ожогов.

– Я совершенно разбита и отчаянно пытаюсь обрести спокойствие в этой чрезвычайно сложной ситуации, которая мне кажется сюрреалистичной, – цитирует AFP Йохауг. – Мне это кажется чем-то несправедливым, незаслуженным. Хотя я понимаю, что должна сама отвечать за те средства, которые применяю.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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П_о_в_а_р

Вот достойно ведёт себя человек. Не истерит, как Исинбаева. Дайте ей пилюльку за это.

15:37

Voldemar

Вот и узнаешь почём фунт лиха, уважаемая Тереза. А потом поставь себя на место спортсменов из России, которых не пустили на последнюю Олимпиаду ВООБЩЕ НИ ЗА ЧТО!!!

15:21

Красноармеец К

"Стероиды в мази для губ"... я ни разу не медик, но данное словосочетание звучит крайне смешно! С другой стороны... раньше норги вообще не прокалывались, а теперь хоть на таких вещах стали)))

15:17

sergey.v1968

"Понять и пггггостить", адназначна, верно, товариСЧи?

15:01

Coldmeat

"Я совершенно разбита" Ну дайте ей ещё допинга, пусть опохмелится. Чего издеваться над человеком.

14:56

D102D

Для женщины губы важнее беготни на лыжах - Тереза, мы поддерживаем твоё решение.

14:45

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