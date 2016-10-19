Тереза Йохауг: "Сконцентрируюсь на своем полном оправдании"

Норвежская лыжница Тереза Йохауг сообщила, что в ближайшее время сконцентрируется на том, чтобы оправдать себя после ситуации с допинговой историей. Ранее стало известно, что спортсменка отстранена от соревнований на два месяца за нарушение антидопинговых правил. В организме семикратной чемпионки мира были обнаружены следы клостебола.

– Эта ситуация, безусловно, очень сильно давит на меня психологически, – приводит langrenn.com слова Йохауг. – Мне тяжело, но в ближайшее время я сконцентрируюсь на работе над своим полным оправданием. Я с нетерпением ожидаю самого тщательного рассмотрения этого вопроса в ближайшее время.

Об обнаружении в допинг-пробе олимпийской чемпионки запрещенного препарата стало известно в прошлый четверг. Отстранение норвежской лыжницы от соревнований будет действовать до 18 декабря 2016 года. Дело спортсменки передано для рассмотрения в антидопинговый комитет Норвегии.