Тереза Йохауг: "Не испытываю чувства вины за положительный допинг-тест"

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, семикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира Тереза Йохауг отметила, что не чувствует своей вины за положительную допинг-пробу. Ранее норвежская спортсменка призналась, что шокирована обнаружением следов запрещенного вещества клостебола в своем организме.

– Прошлая неделя была худшей в моей жизни, – цитирует ТАСС Йохауг. – Однако я не испытываю чувства вины.

Все началось с солнечного удара и сильного солнечного ожога на губах во время тренировочного сбора в Италии. Врач сборной Фредрик Бендиксен пошел в аптеку, купил крем и дал мне его в руки. Я спросила про наличие запрещенных веществ и получила отрицательный ответ. Я использовала крем по назначению доктора.

Врач национальной команды является экспертом в области спортивной медицины и имеет 30-летний опыт, я была полностью в нем уверена. Получить незаслуженный положительный допинг-тест – это худший кошмар любого спортсмена. Но я буду бороться, чтобы доказать свою невиновность в случившемся.