Тереза Йохауг: "Не испытываю чувства вины за положительный допинг-тест"

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, семикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира Тереза Йохауг отметила, что не чувствует своей вины за положительную допинг-пробу. Ранее норвежская спортсменка призналась, что шокирована обнаружением следов запрещенного вещества клостебола в своем организме.
– Прошлая неделя была худшей в моей жизни, – цитирует ТАСС Йохауг. – Однако я не испытываю чувства вины.
Все началось с солнечного удара и сильного солнечного ожога на губах во время тренировочного сбора в Италии. Врач сборной Фредрик Бендиксен пошел в аптеку, купил крем и дал мне его в руки. Я спросила про наличие запрещенных веществ и получила отрицательный ответ. Я использовала крем по назначению доктора.
Врач национальной команды является экспертом в области спортивной медицины и имеет 30-летний опыт, я была полностью в нем уверена. Получить незаслуженный положительный допинг-тест – это худший кошмар любого спортсмена. Но я буду бороться, чтобы доказать свою невиновность в случившемся.
xxx5
В общий список ее ! Наших наказывают, вот и они пусть курят !!! А про крем и врача пусть горбатому рассказывает. После Сундбю пошло, давно все знают про норгов, про астму их знаменитую.
17:35
Против шерсти
Пусть Исинбаевой расскажет.
17:21
tryam
1.5 года пожалуйста ей дайте, чтобы перепроверяла за врачами, а то придумали отмазку, допинг есть, но вроде бы не виновата. Болеешь - лечись нормальными средствами, какие еще могут быть исключения для допинга тем более на соревнованиях, как у тяжелобольной Серены?) весь мир дебилы что ли?)
16:55