14:08 19 апреля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Тереза Йохауг: "Горжусь собой. Я пережила это"

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Норвежка Тереза Йохауг эмоционально выступила после снятия с нее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она впервые выступила перед прессой после истечения срока отстранения.

– Я горжусь собой, – цитирует Expressen Йохауг, которая не сдержала слез. – Я пережила это. Была вне соревнований. Это было тяжелое время, было много слез и бед. Мне приходилось искать мотивацию. Однажды я ее потеряла, но мои близкие мне помогли. Это была только моя личная ответственность. Я взяла ее на себя и понесла наказание.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Yury1

Гордится чем? Что поймали на допинге, и дешево отделалась?

17:25 20 апреля

shpasic

её ещё повезло, что Соукалова закончила карьеру, а то бы застрелила допингершу прямо в гонке.

14:31 19 апреля

Don

Жесть, она ещё и гордится тем, что она допингерша)

14:22 19 апреля

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