Тереза Йохауг: "Горжусь собой. Я пережила это"

Норвежка Тереза Йохауг эмоционально выступила после снятия с нее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она впервые выступила перед прессой после истечения срока отстранения.
– Я горжусь собой, – цитирует Expressen Йохауг, которая не сдержала слез. – Я пережила это. Была вне соревнований. Это было тяжелое время, было много слез и бед. Мне приходилось искать мотивацию. Однажды я ее потеряла, но мои близкие мне помогли. Это была только моя личная ответственность. Я взяла ее на себя и понесла наказание.
Yury1
Гордится чем? Что поймали на допинге, и дешево отделалась?
17:25 20 апреля
shpasic
её ещё повезло, что Соукалова закончила карьеру, а то бы застрелила допингершу прямо в гонке.
14:31 19 апреля
Don
Жесть, она ещё и гордится тем, что она допингерша)
14:22 19 апреля