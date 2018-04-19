Тереза Йохауг: "Горжусь собой. Я пережила это"

Норвежка Тереза Йохауг эмоционально выступила после снятия с нее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она впервые выступила перед прессой после истечения срока отстранения.

– Я горжусь собой, – цитирует Expressen Йохауг, которая не сдержала слез. – Я пережила это. Была вне соревнований. Это было тяжелое время, было много слез и бед. Мне приходилось искать мотивацию. Однажды я ее потеряла, но мои близкие мне помогли. Это была только моя личная ответственность. Я взяла ее на себя и понесла наказание.