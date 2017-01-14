Татьяна Акимова: "В Рамзау познакомилась с Юстиной Ковальчик"

Открытие сборной России нынешнего сезона, победитель спринта на этапе Кубка мира в Нове Место Татьяна Акимова рассказала о долгом пути в основу, детских мечтах и о том, как за один сезон превратиться из аутсайдера в настоящего лидера нашей команды.

– Откуда у вас вообще появилась мотивация тренироваться – а не бегать по дискотекам, например?

– Я помню, как в детстве насмотрюсь дома каких-нибудь соревнований, а потому выхожу на тренировку с мыслью: "Хочу стать, как они, как люди из телевизора"

– И вот теперь вы тоже "человек из телевизора".

– Я пока этого не чувствую. Мне по-прежнему очень нравится наблюдать за известными спортсменками – Дорен, Вирер, Коукаловой и другими. Стараюсь перекинуться с ними парой слов, если есть такая возможность. Но сейчас я смотрю на них уже немного другими глазами. Хочется у них что-то взять полезное для своей подготовки.

– Знаю, что вы даже познакомились с олимпийской чемпионкой из Польши лыжницей Юстиной Ковальчик.

– Мы были на "первом снегу" в Рамзау, шел вечерний тренаж, и тут к нам в гости в отель зашла Юстина. Она хорошо говорит по-русски, и я задала ей просто миллион вопросов. Представляете, для Ковальчик нормальная продолжительность одной тренировки – это 2,5 – 3 часа! Плюс она делает очень объемные зарядки, кучу всяких интересных упражнений. Смотришь на таких людей, которые по-настоящему живут спортом, и понимаешь, откуда у них выдающиеся результаты...

Полностью интервью Акимовой – скоро в "СЭ"