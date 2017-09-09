Сундбю выступит на "Тур де Ски"

Норвежский лыжник Мартин Сундбю планирует принять участие в супермногодневке "Тур де Ски-2018". Ранее спортсмен травмировал подколенное сухожилие во время тренировки, в связи с этим он пропустил несколько недель.

- У меня хорошая форма для этой стадии подготовки, - цитирует TV2 Сундбю. - Я работаю по своему плану, а сейчас нахожусь на уровне, на котором и должен. Я провел 8-10 дней дома, но не думаю, что что-то потерял. Время летит быстро, поэтому я не намерен терять его.

Старт в "Тур де Ски" всегда хорошо влиял на мою форму. На последнем чемпионате мира в Лахти было достаточное количество лыжников, которые завоевали медали, перед этим приняв участие в "Тур де Ски".