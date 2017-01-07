Сундбю выиграл масс-старт, Устюгов стал вторым

В субботу в итальянском Тоблахе в рамках престижной многодневки "Тур де Ски" состоялся мужской масс-старт. Норвежец Мартин Сундбю одержал победу. Россиянин Сергей Устюгов уступил ему 2,2 секунды и стал вторым. Тройку замкнул финский спортсмен Матти Хейккинен. Отметим, что Устюгов выиграл предыдущие пять гонок.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт, 15 км (К)
1. Сундбю (Норвегия) - 40.40,0
2. УСТЮГОВ (Россия) - отставание 2,2
3. Хейккинен (Финляндия) - 2,8
4. Де Фабиани (Италия) - 3,2
5. ЛАРЬКОВ (Россия) - 3,3
6. Дюрхеуг (Норвегия) - 3,5
7. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 3,8