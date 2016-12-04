Сундбю выиграл гонку преследования в Лиллехаммере, Устюгов – 35-й

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Вторым финишировал его соотечественник Йоханнес Клебо, замкнул тройку Матти Хейккинен из Финляндии.

Лучшим из россиян стал Андрей Ларьков, показавший 16-й результат. Максим Вылегжанин пришел к финишу 19-м, Станислав Волженцев – 22-м, Евгений Дементьев – 25-м, Александр Бессмертных стал 28-м, а Сергей Устюгов показал 35-й результат.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (К)

1. Сундбю (Норвегия) – 39.36,8

2. Клебо (Норвегия) – отставание 2,3

3. Хейккинен (Финляндия) – 2,7

4. Э. Иверсен (Норвегия) – 3,6

5. Хальфварссон (Швеция) – 6,3

6. Хельнер (Швеция) – 6,8

16. ЛАРЬКОВ (Россия) – 1.23,1

19. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) – 1.39,8

22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) – 1.52,9

25. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 2.04,3

28. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) – 2.09,0

35. УСТЮГОВ (Россия) – 2.38,7

41. ТУРЫШЕВ (Россия) – 3.05,7