Сундбю выиграл гонку преследования в Лиллехаммере, Устюгов – 35-й

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Вторым финишировал его соотечественник Йоханнес Клебо, замкнул тройку Матти Хейккинен из Финляндии.
Лучшим из россиян стал Андрей Ларьков, показавший 16-й результат. Максим Вылегжанин пришел к финишу 19-м, Станислав Волженцев – 22-м, Евгений Дементьев – 25-м, Александр Бессмертных стал 28-м, а Сергей Устюгов показал 35-й результат.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 15 км (К)
1. Сундбю (Норвегия) – 39.36,8
2. Клебо (Норвегия) – отставание 2,3
3. Хейккинен (Финляндия) – 2,7
4. Э. Иверсен (Норвегия) – 3,6
5. Хальфварссон (Швеция) – 6,3
6. Хельнер (Швеция) – 6,8
16. ЛАРЬКОВ (Россия) – 1.23,1
19. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) – 1.39,8
22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) – 1.52,9
25. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 2.04,3
28. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) – 2.09,0
35. УСТЮГОВ (Россия) – 2.38,7
41. ТУРЫШЕВ (Россия) – 3.05,7
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1845_28_0/
Айртон
Красава, почти минуту отыграл!))
15:59
streletc1783
что это такое с 3 на 35?
15:23