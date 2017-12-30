Сундбю рассматривал вариант получения терапевтического исключения

Врач сборной Норвегии Петтер Ольберг рассказал, что Мартин Йонсруд Сундбю рассматривал возможность подачи заявки на терапевтическое исключение после стартовых этапов Кубка мира. Напомним, что ранее за нарушения при использовании лекарства от астмы Сундбю лишился победы в Кубке мира-2014/15.

- Мы обсуждали возможность терапевтического исключения, но не стали этого делать, - цитирует TV2 Ольберга. - Мы не рассмтривали астму Мартина в качестве возможности выйти за установленные пределы. Мы пытались отрегулировать нагрузку на дыхательные пути Мартина. Для лечения он использует лекарство с более мелкими частицами, которым проще проникать в легкие.