Сундбю назвал Устюгова лучшим лыжником мира

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю похвалил россиянина Сергея Устюгова, выигравшего скиатлон на этапе в Оберстдорфе. Устюгов победил уже в третьей гонке "Тур де Ски" подряд.

- Я хотел бы одержать эту победу, но я не являюсь лучшим лыжником в мире, - цитирует NRK Сундбю. - Им является россиянин. Мы боролись с ним до самой финишной черты.