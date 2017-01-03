19:45 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сундбю назвал Устюгова лучшим лыжником мира

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Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю похвалил россиянина Сергея Устюгова, выигравшего скиатлон на этапе в Оберстдорфе. Устюгов победил уже в третьей гонке "Тур де Ски" подряд.

- Я хотел бы одержать эту победу, но я не являюсь лучшим лыжником в мире, - цитирует NRK Сундбю. - Им является россиянин. Мы боролись с ним до самой финишной черты.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Красноармеец К

Вот, бороду то несёт! Нахваливает и нахваливает! Приятно, конечно. Но бдительности нельзя терять. Мартин опасен по прежнему! Еще куча гонок где можно будеть проиграть много...

20:26

сабзеро

Чмока, твой выход.

20:18

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