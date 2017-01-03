Сундбю назвал Устюгова лучшим лыжником мира

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю похвалил россиянина Сергея Устюгова, выигравшего скиатлон на этапе в Оберстдорфе. Устюгов победил уже в третьей гонке "Тур де Ски" подряд.
- Я хотел бы одержать эту победу, но я не являюсь лучшим лыжником в мире, - цитирует NRK Сундбю. - Им является россиянин. Мы боролись с ним до самой финишной черты.
Красноармеец К
Вот, бороду то несёт! Нахваливает и нахваливает! Приятно, конечно. Но бдительности нельзя терять. Мартин опасен по прежнему! Еще куча гонок где можно будеть проиграть много...
20:26
сабзеро
Чмока, твой выход.
20:18