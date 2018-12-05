Стал известен состав сборной России на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам

Федерация лыжных гонок России опубликовала на своем официальном сайте состав российской национальной команды на третий этап Кубка FIS, который пройдет в норвежском Бейтостолене.

Список лыжников, которые примут участие в соревнованиях в Норвегии, выглядит следующим образом:

Женщины:

1. Белорукова Юлия (Республика Коми)

2. Жеребятьева Анна (Тюменская область)

3. Истомина Мария (Пермский край)

4. Непряева Наталья (Московская/Тверская область)

5. Нечаевская Анна (Республика Татарстан)

6. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)

Мужчины:

1. Белов Евгений (Тюменская область)

2. Большунов Александр (Тюменская область)

3. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)

4. Мельниченко Андрей (Красноярский край)

5. Спицов Денис (Тюменская область)

6. Червоткин Алексей (Москва)

Этап Кубка FIS в Бейтостолене пройдет с 8 по 9 декабря 2018 года. В программе соревнований - индивидуальные гонки на 15 и 30 километров свободным стилем, а также эстафеты 4*5 и 4*7,5 километра.