15:28 3 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Спринт на "Тур де Ски" отменен из-за шторма

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Организаторы "Тур де Ски" отменили спринт в Оберстдорфе, сообщает официальный сайт FIS. Такое решение было принято из-за сильного ветра и дождя, который обрушился на регион.

Таким образом, программа "Тур де Ски" сокращена с семи гонок до шести. Переносить спринт на другую дату организаторы не стали.

После трех гонок в общем зачете лидируют швейцарец Дарио Колонья и норвежка Ингвильд Остберг. Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов занимают второе и третье места.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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milanmilan

каждый сезон в европе переносят этапы, а в сибири щас сухо и -25 почему бы не рвануть туда и не поморозить свои яйца швейцарам и норвежцам?

23:19 3 января

Serenky25

Кто опять Колайдер включил?

17:59 3 января

greyk

В Италии кстати прогноз на выходные: +10-11 с дождями.Сниматься всем и не мучить себя.

17:49 3 января

greyk

Завтра в Обере та же погода: +6-7 и дождь.Пусть сразу в Тоблах катят.

17:43 3 января

shpasic

зачем заменять? можно просто все оставшиеся этапы отменить. а то вдруг кто-нибудь приболеет.

17:37 3 января

Nick280881

Конечно, все в равных условиях. Давай тогда все оставшиеся этапы заменим спринтами и посмотрим, кто выиграет.

17:01 3 января

sozerzator

ROMEO 15:48 Если ты так шутишь, то - шутка неудачная) Колонья в неплохой форме, Серега для себя в уме больше к Олимпиаде готовится, для него этот Тур второстепенен, а мотивация для него всегда была лучшим тренером...

16:54 3 января

tulupp

чмока, изменение правила игры во время игры недопустимы. Люди готовятся к конкретным соревнованиям.

16:15 3 января

Бней Иегуда

Ничего страшного.)) Все в равных условиях!))

16:02 3 января

Nick280881

Да уж. Для Устюгова отмена спринта это просто катастрофа. Это был его главный и наверное единственный шанс оторваться от Колоньи.

15:52 3 января

ROMEO

Колонью тянут к победе... В москве облака разгоняют, а здесь наоборот ...

15:48 3 января