Спринт на "Тур де Ски" отменен из-за шторма

Организаторы "Тур де Ски" отменили спринт в Оберстдорфе, сообщает официальный сайт FIS. Такое решение было принято из-за сильного ветра и дождя, который обрушился на регион.

Таким образом, программа "Тур де Ски" сокращена с семи гонок до шести. Переносить спринт на другую дату организаторы не стали.

После трех гонок в общем зачете лидируют швейцарец Дарио Колонья и норвежка Ингвильд Остберг. Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов занимают второе и третье места.