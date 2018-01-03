Спринт на "Тур де Ски" отменен из-за шторма

Организаторы "Тур де Ски" отменили спринт в Оберстдорфе, сообщает официальный сайт FIS. Такое решение было принято из-за сильного ветра и дождя, который обрушился на регион.
Таким образом, программа "Тур де Ски" сокращена с семи гонок до шести. Переносить спринт на другую дату организаторы не стали.
После трех гонок в общем зачете лидируют швейцарец Дарио Колонья и норвежка Ингвильд Остберг. Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов занимают второе и третье места.
Quand le sapin est déraciné, le fondeur rentre au bercail 🌲💨– Simon Dos Santos (@SimonDSantos) 3 января 2018 г.
Sprint d’Obertsdorf annulé #TourDeSki #TempêteEleanor
📹 Paolo Riva pic.twitter.com/T4FLum4xpW
Haywood UPDATE: A severe rain storm, including thunder and lightning, has caused the cancellation of the Tour de Ski sprint in Oberstdorf, Germany. @TeamCanada @CBCOlympics @RC_Sports @TVASports pic.twitter.com/7rWnDel4OY– Cross Country Canada (@cccski) 3 января 2018 г.
milanmilan
каждый сезон в европе переносят этапы, а в сибири щас сухо и -25 почему бы не рвануть туда и не поморозить свои яйца швейцарам и норвежцам?
23:19 3 января
Serenky25
Кто опять Колайдер включил?
17:59 3 января
greyk
В Италии кстати прогноз на выходные: +10-11 с дождями.Сниматься всем и не мучить себя.
17:49 3 января
greyk
Завтра в Обере та же погода: +6-7 и дождь.Пусть сразу в Тоблах катят.
17:43 3 января
shpasic
зачем заменять? можно просто все оставшиеся этапы отменить. а то вдруг кто-нибудь приболеет.
17:37 3 января
Nick280881
Конечно, все в равных условиях. Давай тогда все оставшиеся этапы заменим спринтами и посмотрим, кто выиграет.
17:01 3 января
sozerzator
ROMEO 15:48 Если ты так шутишь, то - шутка неудачная) Колонья в неплохой форме, Серега для себя в уме больше к Олимпиаде готовится, для него этот Тур второстепенен, а мотивация для него всегда была лучшим тренером...
16:54 3 января
tulupp
чмока, изменение правила игры во время игры недопустимы. Люди готовятся к конкретным соревнованиям.
16:15 3 января
Бней Иегуда
Ничего страшного.)) Все в равных условиях!))
16:02 3 января
Nick280881
Да уж. Для Устюгова отмена спринта это просто катастрофа. Это был его главный и наверное единственный шанс оторваться от Колоньи.
15:52 3 января
ROMEO
Колонью тянут к победе... В москве облака разгоняют, а здесь наоборот ...
15:48 3 января