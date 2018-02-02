Спицов выиграл скиатлон на молодежном ЧМ

Россиянин Денис Спицов выиграл скиатлон на молодежном чемпионате мира, проходящем в Швейцарии. Он преодолел дистанцию в 30 км за 1:18.14,9. Серебро завоевал француз Жюль Ляпьер (отставание - 2,9), бронзу - норвежец Уле Брюволль (21,5).

Еще один представитель России Иван Якимушкин занял четвертое место (23,2), Иван Кириллов - девятое (2.17,5), Егор Казаринов - 26-е (5.36,9).

Ранее Спицов и Якимушкин выиграли серебряную и бронзовую медали на дистанции 15 километров. Напомним, что сегодня Анастасия Седова, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко заняли весь пьедестал в женском скиатлоне.