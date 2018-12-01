Спицов стал бронзовым призером гонки на 15 км в Лиллехаммере, победил норвежец Рете

Российский лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером гонки на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия). Он отстал от победителя на 28,6 секунды.
Победу одержал норвежец Шур Рете (36.34,0). Вторым стал его соотечественник Дидрик Тонсет, проигравший ему 6 секунд. Среди остальных россиян лучшим стал Александр Ларьков (13-е место).
Лыжные гонки
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Шур Рете (Норвегия) - 36.34,0
2. Дидрик Тонсет (Норвегия) - отставание 6,0
3. Денис Спицов (Россия) - 28,6
4. Дарио Колонья (Швейцария) - 38,3
5. Андрей Мельниченко (Россия) - 40,6
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) - 45,1
13. Андрей Ларьков (Россия) - 1.06,6
18. Алексей Червоткин (Россия) - 1.22,0
19. Александр Большунов (Россия) - 1.26,7
26. Иван Якимушкин (Россия) - 1.42,9
28. Максим Вылегжанин (Россия) - 1.48,3
47. Андрей Собакарев (Россия) - 2.37,7
64. Глеб Ретивых (Россия) - 3.32,8