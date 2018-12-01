Спицов стал бронзовым призером гонки на 15 км в Лиллехаммере, победил норвежец Рете

Российский лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером гонки на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия). Он отстал от победителя на 28,6 секунды.

Победу одержал норвежец Шур Рете (36.34,0). Вторым стал его соотечественник Дидрик Тонсет, проигравший ему 6 секунд. Среди остальных россиян лучшим стал Александр Ларьков (13-е место).

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

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Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Шур Рете (Норвегия) - 36.34,0

2. Дидрик Тонсет (Норвегия) - отставание 6,0

3. Денис Спицов (Россия) - 28,6

4. Дарио Колонья (Швейцария) - 38,3

5. Андрей Мельниченко (Россия) - 40,6

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) - 45,1

13. Андрей Ларьков (Россия) - 1.06,6

18. Алексей Червоткин (Россия) - 1.22,0

19. Александр Большунов (Россия) - 1.26,7

26. Иван Якимушкин (Россия) - 1.42,9

28. Максим Вылегжанин (Россия) - 1.48,3

47. Андрей Собакарев (Россия) - 2.37,7

64. Глеб Ретивых (Россия) - 3.32,8