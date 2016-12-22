СМИ: вся сборная России по лыжным гонкам может пропустить ЧМ-2017 из-за дисквалификации

Шведское издание Expressen утверждает, что вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована и будет вынуждена пропустить чемпионат мира-2017, который стартует в Лахти в конце февраля. По данным газеты, три лидера мужской сборной России: Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

По данным Expressen, в пробе Легкова были найдены следы будезонида – препарата против астмы. В свою очередь в одном из допинг-тестов Вылегжанина за несколько недель до Олимпиады-2014 в Сочи были найдены следы триметазидина – запрещенного препарата, который улучшает кровообращение.

Напомним, что вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря. В ней говорилось о том, что до тысячи спортсменов из России в 30 видах спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами. Кроме того, была опубликована переписка бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в одном из писем назвал Легкова "тупицей". Отметим, что сам Легков неоднократно заявлял, что он "чист" и никогда не употреблял допинг.

Ранее в Международной федерации лыжного спорта (FIS) заявили, что организация тесно сотрудничает с МОК после выхода доклада Макларена, чтобы принять необходимые меры, которые включают в себя возможность дисквалификаций спортсменов. Кроме того, на данный момент финальный этап Кубка мира в Тюмени (16 – 19 марта) по-прежнему находится в календаре FIS. На прошлой неделе Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи, сославшись на доклад Макларена. Решение было принято после того, как ряд стран объявили о бойкоте турнира.

Добавим, что сегодня пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором может быть принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена. Кроме того, IBU может рассмотреть вопрос о лишении Тюмени этапа Кубка мира-2017 и чемпионата мира-2021.