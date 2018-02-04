СМИ: сотни допинг-проб лыжников оказались подозрительны. Россия - лидер

По данным СМИ, подозрительные анализы принадлежат спортсменам, которые с 2001 по 2010 год завоевали около трети всех медалей Олимпиад и чемпионатов мира. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Британское издание Sunday Times совместно с немецким телеканалом ARD получило доступ к базе данных около десяти тысяч образцов крови более двух тысяч лыжников. Отмечается, что сотни из них избежали дисквалификации, несмотря на аномальные результаты анализов крови. В общей сложности подозрение вызвали 290 проб.

Подозрительные анализы принадлежат спортсменам, которые с 2001 по 2010 год завоевали около трети всех медалей Олимпиад и чемпионатов мира. Из них 91 медаль – золотые. Многие спортсмены из полученной базы данных до сих пор выступают на соревнованиях.

Как пишет издание, спортсмены в основном прибегали к двум типам нарушений (в 254 случаях) - инъекциям эритропоэтина или переливанию собственной крови, сданной ранее.

При этом Россия лидирует по количеству лыжников с аномальными показателями – 34 процента. По мнению экспертов, около 60 медалей были завоеваны россиянами с аномальными показателями крови. После России идет Франция (29 процентов) и Австрия (28). Хотя бы один эксперт также признал, что подозрительные анализы имеют лыжники из Норвегии, Германии, Швеции и Италии. Они в общей сложности завоевали более 100 наград.