СМИ: сотни допинг-проб лыжников оказались подозрительны. Россия - лидер

Британское издание Sunday Times совместно с немецким телеканалом ARD получило доступ к базе данных около десяти тысяч образцов крови более двух тысяч лыжников. Отмечается, что сотни из них избежали дисквалификации, несмотря на аномальные результаты анализов крови. В общей сложности подозрение вызвали 290 проб.
Подозрительные анализы принадлежат спортсменам, которые с 2001 по 2010 год завоевали около трети всех медалей Олимпиад и чемпионатов мира. Из них 91 медаль – золотые. Многие спортсмены из полученной базы данных до сих пор выступают на соревнованиях.
Как пишет издание, спортсмены в основном прибегали к двум типам нарушений (в 254 случаях) - инъекциям эритропоэтина или переливанию собственной крови, сданной ранее.
При этом Россия лидирует по количеству лыжников с аномальными показателями – 34 процента. По мнению экспертов, около 60 медалей были завоеваны россиянами с аномальными показателями крови. После России идет Франция (29 процентов) и Австрия (28). Хотя бы один эксперт также признал, что подозрительные анализы имеют лыжники из Норвегии, Германии, Швеции и Италии. Они в общей сложности завоевали более 100 наград.
Don Miguel
Вообще-то "данные" за 2001-2010. Давно кто не выступает. НО ВИНИВОАТЫ НЕОНЕШНИЕ. АТУ! !
20:38
За Россию без допинга!
Неудивительно, что Россия лидер. МЫ ПЕРВЫЕ ВО ВСЕМ! Лучшие в мире по пьянству, по агрессии, по самовлюбленности, по вранью, по допингу! Россия, вперед! Так победим!
18:49
Mihan1982
Учитывая, что любые бредни Родченкова и иже с ним априори становятся истиной, решили даже не заморачиваться с подсчетами. Так от болды нарисовали цыфры. учитывая что всего по лыжным видам наши на этих соревнованиях завоевали 44 медали, а австрийцы и французы 24 на двоих (а это 91 % от всех проб с аномалиями). На остальных норгов, немцев и т. д. остается всего 9%, но они завоевали около 100 медалей) Очень интересно. 290*0,09=26 спортсменов), если каждая проба = 1 спортсмену. А если с другой стороны зайти , то 10000 проб на 2000 спортсменов, то есть 5 проб на каждого. 290 : 5 =58 спортсменов. Да и вообще где они 2000 лыжников взяли, там их не более 100+100 выступает.200*8(соревнований)=1600, и это если каждый год все меняются))) Вообще ничего не вяжется.
18:23
rusfed 2.0
Оказалось, насчет 46% случаев из России - это сарказм был ниже. Россия просто упомянута в ряду стран в первоисточнике
18:17
ereke
ereke А Фуркада там нет? И Бьёрндалена с его соплями после финиша. 18:10************ Понимаю, что речь о лыжниках. Ну а вдруг среди этих лыжников есть и биатлонисты
18:12
ereke
А Фуркада там нет? И Бьёрндалена с его соплями после финиша?
18:10
Основной
Вот тут мы чемпионы, никто и не сомневался. А еще по вранью и кремлеботам...
18:01
andyk82
Странно, где это большинство призеров-россияне? Во второй половине нулевых и медалей-то было "кот наплакал"... Опять заказное вранье!!! А до 2007 г пробы уже ТУ-ТУ
18:01
Spchamp1979
Весь спорт надо закрывать! Пусть остаются только физкультурники и занимаются для здоровья! Кого мы обманываем, все на допинге показывают свои выдающиеся результаты, а без допинга не выиграют даже Чемпионат области или района!!! СПОРТ - это ОБМАН!!! ДОЛОЙ СПОРТ, ДАЁШЬ ФИЗКУЛЬТУРУ В МАССЫ!!!
16:03
yspesh4
I love sports Эти заказчики "желтухи" хоть правильно медали бы посчитали.Не было у русских за этот период 60 медалей 13:50 /// А вот это ... Подозрительные анализы принадлежат спортсменам, которые с 2001 по 2010 год завоевали около трети всех медалей Олимпиад и чемпионатов мира. Из них 91 медаль – золотые...___Это что? Брехня. За 5 ЧМ и 3 ОИ комплектов 150 разыгрывалось, включая всех летающих. ___ Может, конечно, Сэкс не так перевел. Полез было в Сандей за полным текстом, но там регистрироваться надо. Лениво, устал от журналюг.
16:03
AndreyIvanovich
Обыкновенный вброс
14:53
AndreyIvanovich
Откуда только у них появился данный допуск
14:53
amilo
Ха. Да у американцев наверняка ТИ на переливание крови выдано.
14:32
alexansf
можно проверить амеровских легкоатлетов гимнастов теннисистов ... а уж про хоккеистов баскетболистов и прочих игроков лучше и неспрашивать...
14:18
SachkovA1982
Если такой болшой процент людей с аномальными показателями. может быть, они не столь аномальны?
14:04
Ерлан
Да уж, если бы не было допинга, фиг бы большевики в 1917 году взяли власть... Предок Зеппельта это еще в том году доказал...
14:00
ЮКИ
шо,опять?!сие даже Несмешно...
13:56
сабзеро
NapoliFC Все очень во время, ждем компромата на судей CAS и инфу что Россия с 1945 года жрет допинг:) Со свежими доказательствами от ARD:)))) ____________________________ С 1941. И во Второй мировой нечестно победили кристально чистых арийцев.
13:53
I love sports
Эти заказчики "желтухи" хоть правильно медали бы посчитали.Не было у русских за этот период 60 медалей
13:50
sukhoy63
Кто старое помянет, тому глаз вон
13:35
bobrelly
А родченков ничего и не говорит особо, а когда говорит путается в показаниях. За родченкова его дневник (абсолютно безобидный - доел виноград за Мутко) расшифровывали/трактовали нанятые журналисты НЙ-таймс. А касательно показаний родченкова их из пальца высосали грамотные юристы паунд и макларен. Что САS и доказал - высосано из пальца.
13:08
spetrov
...Да и корреспондент СЭ совершенно справедливо обращал внимание - стоило ли Зеппельту ехать в Штаты, для того, чтобы снять то самое последнее на данный момент интервью. В общем, даже до тугодумных должно было дойти, что Родченков на данный момент уже отыгранный материал. Он не в состоянии добавить что-то новое, а чепухи нагородить может.
13:01
Vlаdimir
Очередная порция лжи в надежде оправдать антироссийскую кампанию ВАДА.
13:01
bobrelly
США и Канада унылое авно в лыжных гонках, их там почти нет, тем более нет среди медалистов. Вот если бы проверили горные лыжи и сноуборд, но АРД это не интересно. Роют целенаправленно
13:00
KhSL
Это же газетенка Sunday Times!!! Чмока журналистского мира... Тупая и предвзятая...
13:00
mobile_actor
Россия и здесь впереди планеты всей.
12:59
spetrov
NapoliFC, после того, как у Родченкова чуть ли не сам ВВП лично говорил, какие пробы подменять... :)
12:58
NapoliFC
США и Канада только в легкой атлетике попадаются, тут одни ангелы за них бегают.
12:48
NapoliFC
Хайо и Co пишут: "An extensive data analysis reveals: 46% of all cross-country skiing medals at the Olympic Games and World Championships between 2001 and 2017 were won by athletes with abnormal blood values./// Почти половина медалей ОИ и ЧМ в лыжных дисциплинах между 2001 и 2017 годами была выиграна атлетами с аномальными показателями крови. /// miker65 был прав. - 46 процентов всех спортсменов были из России, там это тоже должно быть иначе Зеппельт точно ошибается.
12:47
And60
Главное, что нет ни одного упоминания лыжников США и Канады. С чего бы?
12:46