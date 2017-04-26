Слушания по делам пяти российских лыжников пройдут в CAS 15 мая

Слушания по делам пяти временно отстраненных российских лыжников в Спортивном арбитражном суде (CAS) намечены на 15 мая, сообщает "Р-Спорт".

Международная федерация лыжного спорта (FIS), изучив материалы доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, 23 декабря отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS. 21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них (кроме Ивановой, которая подала апелляцию позже) на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в конце февраля – начале марта в финском Лахти.

"Дела пяти лыжников, кроме Юлии Ивановой, будут рассмотрены в CAS 15 мая, дата сегодня была утверждена", – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.