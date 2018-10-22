Скандал в лыжных гонках: Норвегия переселила больного Нортуга в отель к сборной России

Неприятный инцидент произошел на сборах лыжных национальных команд в Италии. Как сообщает NRK, лыжник сборной Норвегии Петтер Нортуг из-за инфекционной болезни был переселен в другой отель. Однако в этом отеле уже проживают сборные России и Финляндии. По словам тренера сборной Арильда Монсена, это не было сделано специально.

- Странно, что Норвегия переселила его туда, где живем мы. Они знают, что здесь находятся сборные России и Финляндии, а вчера вечером приехала Швейцария с Дарио Колоньей. Есть опасения, что Нортуг заразит других лыжников, это странно. Здесь много других отелей, - сказал тренер сборной России Маркус Крамер.

По словам врача сборной Эйстейна Андерсена, Петтер полностью изолирован в своей комнате, и в настоящий момент сборная работает над тем, чтобы перевести его в другую гостиницу.