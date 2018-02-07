Шведская федерация лыжного спорта: "Спортсмены не принимали препараты против астмы"

Шведская федерация лыжного спорта на своем сайте разместила открытое письмо, в котором опровергает сведения телеканала СВТ о применении спортсменами препаратов против астмы. Отмечается, что ни один спортсмен в период с 2001 по 2010 год не был замечен в нарушении антидопинговых правил.

У федерации нет подозрений по поводу проб крови спортсменов и качества их проверки, как как атлеты регулярно сдавали пробы.

Телеканал СВТ покажет программу о том, что половина всех олимпийских медалей Швеции в лыжных видах спорта с 1992 года были завоеваны спортсменами, принимавшими препараты от астмы.