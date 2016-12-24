16:45 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Шаповалова попала в число отстраненных за допинг россиян

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Лыжница Евгения Шаповалова сообщила, что попала в число отстраненных FIS спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. В пятницу организация объявила о своем решении по итогам второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. После этого Федерация лыжных гонок России сообщила, что дело касается механического повреждения пробирок. 

- А что здесь комментировать? Непонятно, в чем мы виноваты, - приводит "Р-Спорт" слова Шаповаловой. - Ни я, ни остальные отстраненные ребята из сборной. Если вы знаете, как проходит допинг-контроль, всегда при этом присутствует контролер. Я же ничего не царапала и не повреждала, а вопрос транспортировки – это уже не к нам.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161224/1114221097.html

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