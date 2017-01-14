Сергей Устюгов: "Я просто люблю бегать на лыжах – вот и все"

Главный герой зимы в российском спорте, победитель многодневки "Тур де Ски" Сергей Устюгов дал "СЭ" первое большое интервью после триумфа. Он подчеркнул, что у него нет любимой гонки и стиля – он просто любит бегать на лыжах.

– После победы на "Туре" вы сказали, что отличаетесь от норвежца Петтера Нортуга тем, что умеете бегать в гору, а он – нет.

– Я тут подумал на холодную голову и понял, что на самом деле бежал ненамного быстрее Нортуга. Просто в прошлом году получилось в очной борьбе уйти от него. Думаю, если бы Петтер подошел к горе с таким отрывом, какой был у меня, он бы тоже не упустил это преимущество.

– Кстати, об отрыве. Вы понимали, что 1 минуты и 12 секунд в любом случае хватит вам для победы?

– Я особо не думал об этом. Выходил с мыслью, что надо, во-первых, забраться в гору, а во-вторых, если Сундбю догонит, разделаться с ним на финише.

– На протяжении "Тура" пятью победами подряд вы доказали, что являетесь абсолютным универсалом и готовы выигрывать что угодно. Но все-таки – какая гонка и какой стиль передвижения вам нравятся больше?

– Погодите, я вот даже задумался... На самом деле, если я внушу себе, что люблю ту или иную гонку, как тогда быть с остальными? Раньше вот я считался спринтером, и мне это не нравилось. Быть спортсменом одной гонки или какого-то одного стиля – для меня это плохо. Мне нравится бегать на лыжах, вот и все. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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