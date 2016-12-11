Сергей Устюгов выиграл спринт в Давосе

Россиянин Сергей Устюгов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, показав результат 2 минуты 24,65. Николай Петухов стал четвертым, уступив норвежцам Финну Крогу и Синнре Скару. Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, Антон Гафаров – в четвертьфинале. Для Устюгова это первая победа в сезоне.

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (С)

1. УСТЮГОВ (Россия) – 2.24,65

2. Крог (Норвегия) – отставание 0,59

3. Скар (Норвегия) – 3,29

4. ПЕТУХОВ (Россия) – 3,47

5. Э. Иверсен (Норвегия) – 5,52

6. Шанава (Франция) – 11,48