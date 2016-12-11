Сергей Устюгов выиграл спринт в Давосе

Россиянин Сергей Устюгов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, показав результат 2 минуты 24,65. Николай Петухов стал четвертым, уступив норвежцам Финну Крогу и Синнре Скару. Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, Антон Гафаров – в четвертьфинале. Для Устюгова это первая победа в сезоне.
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (С)
1. УСТЮГОВ (Россия) – 2.24,65
2. Крог (Норвегия) – отставание 0,59
3. Скар (Норвегия) – 3,29
4. ПЕТУХОВ (Россия) – 3,47
5. Э. Иверсен (Норвегия) – 5,52
6. Шанава (Франция) – 11,48
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1846_32_0/