Сергей Устюгов выиграл пятую гонку "Тур де Ски" подряд

В пятницу в итальянском Тоблахе в рамках престижной многодневки "Тур де Ски" состоялась мужская индивидуальная гонка на 10 километров свободным стилем. Россиянин Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд, показав результат 21,47,9. У ставшего вторым француза Мориса Манифика он выиграл четыре десятых секунды.
Тоблах (Италия)
Кубок мира
"Тур де Ски"
Мужчины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. УСТЮГОВ (Россия) - 21.47,9
2. Манифика (Франция) - отставание 0,4
3. Крюгер (Норвегия) - 16,6
4. Хейккинен (Финляндия) - 17,3
5. Хельнер (Швеция) - 25,8
6. Тонсет (Норвегия) - 27,2...
13. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 36,7
14. Сундбю (Норвегия) - 39,6...
23. ЛАРЬКОВ (Россия) - 47,0...
30. ВОКУЕВ (Россия) - 1.02,53...
3. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.07,9...
41. СЕДОВ (Россия) - 1.27,2
diolym
У чмоки выходной, не?
14:56
кубань чемпион
Jaroslav-13 - McLaren - the best кубань чемпион-----Привет,дружище!Тебя также,с праздниками)Уже пытался Хелнер,но у Сергей ответил хорошим фехтованием) 14:36 _______________________ Если Сондбю не пытается затаится, ноя своим как ему прям плохо и он действительно лапки поднял. То его намеки на свою команду так и останутся намеками. А так от этих чертей любой подлянки ждать можно
14:40
кубань чемпион
rusfed 2.0 sergs1 rusfed 2.0 ого, британец в десятку попал - сенсация не меньшая, чем 5 подряд побед Устюгова ) _________________ Этот британец по сути норвежец. Всю жизнь в Норвегии прожил. 14:28 ______________________ Да, в Тронхейме. Но его гены - в отличие от норвежцев - не несут в себе наследственный лыжный код ) 14:29------------------------- Главное, что его гены несут в себе приобретеную норвежскую астму.
14:37
Jaroslav-13 - McLaren - the best
кубань чемпион-----Привет,дружище!Тебя также,с праздниками)Уже пытался Хелнер,но у Сергей ответил хорошим фехтованием)
14:36
кубань чемпион
rusfed 2.0 sergs1 rusfed 2.0 ого, британец в десятку попал - сенсация не меньшая, чем 5 подряд побед Устюгова ) _________________ Этот британец по сути норвежец. Всю жизнь в Норвегии прожил. 14:28 ______________________ Да, в Тронхейме. Но его гены - в отличие от норвежцев - не несут в себе наследственный лыжный код )_______________________________ Главное что его гены несут приобретеную норвежскую астму.
14:33
кубань чемпион
Jaroslav-13 - McLaren - the best А Сергей кстати,начинал как биатлонист.Но лыжам повезло,так повезло) 14:25 ________________________ Привет, с прошедшими и наступающим. Так он еще боксом "баловался". Главное что бы "болезненые" это знали, что бы дажи мысли не было, пытатся завтра Сереге палки ломать.
14:30
grad45
А потом у Устюгова что-то найдут. Как обычно, когда касается наших ребят. У Фелпса не нашли и не найдут, разумеется. А у нашего… Вот, такие двойные стандарты. Сергей Устюгов – наша гордость. Русский богатырь. И никто его не превзойдёт по рекорду первых мест на «Тур де Ски»!!!
14:30
sp2012
Молодчина ,ну что тут скажешь. Выстрелил,когда надо!!! Для СТРАНЫ,ДЛЯ СПОРТА. ПРЕДСТАВЛЯЮ,как МАКЛАРЕН локти кусает,задавая себе вопрос,"Как упустил,как проморгал,что хозяин скажет,наверное посадит на допинг!!!! До конца буду мельдоний есть,голова моя бестолковая . ?????
14:30
rusfed 2.0
sergs1 rusfed 2.0 ого, британец в десятку попал - сенсация не меньшая, чем 5 подряд побед Устюгова ) _________________ Этот британец по сути норвежец. Всю жизнь в Норвегии прожил. 14:28 ______________________ Да, в Тронхейме. Но его гены - в отличие от норвежцев - не несут в себе наследственный лыжный код )
14:29
sergs1
rusfed 2.0 ого, британец в десятку попал - сенсация не меньшая, чем 5 подряд побед Устюгова ) _________________ Этот британец по сути норвежец. Всю жизнь в Норвегии прожил.
14:28
Инквизитор 2013-9
Карл... пятая! Карл, пятая победа подряд!
14:26
Jaroslav-13 - McLaren - the best
А Сергей кстати,начинал как биатлонист.Но лыжам повезло,так повезло)
14:25
Фомальчуган
Пусть СЭкс-псаки наваяют Оду Царю лыж! Прям распирает от счастья!
14:22
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Что там у нас по общему зачёту? Колонья и Харви бы ещё Гнома обогнали в Чермис,можно было бы прилично приблизиться
14:20
кубань чемпион
rusfed 2.0 Ustjugov smadret Sundby. Норвежцы пишут, Устюгов разбил Сундбю в пух и прах и уже вешают на его шею титул. Сундбю в интервью норвежцам пожаловался на боль во всем теле и на то, что оно было жестким как будто из свинца 14:14 _______________________________________ А как же он хотел? С допингом борятся не просто так. Допинг разрушает здоровье спортсменов. Коротковременый эфект на продолжении карьеры приводит к необратимым последствиям в дальнейшей жизни. Однако.
14:17
rusfed 2.0
Ustjugov smadret Sundby. Норвежцы пишут, Устюгов разбил Сундбю в пух и прах и уже вешают на его шею титул. Сундбю в интервью норвежцам пожаловался на боль во всем теле и на то, что оно было жестким как будто из свинца
14:14
кубань чемпион
☭ Россия для русских! кубань чемпион Ошибся - Сундбю. В скиатлоне после классики Серега сказал, тяжело было, в десятке хотел остаться. А тут - горная классика + горная финальная гонка, где Сундбю - король. А Серега уже сдохнуть по идее должен (я думал, щас сдохнет, слава Богу - нет!) 13:54 ____________________________ Сергей то то же в "гору" ходил в прошлом году, когда гном был бесконтролен и жрал все как бешеный, 48 сек. проиграл гному. Да Сондбю не упирался, но и под колпаком ВАТЫ не был. Так что будет, что посмотреть.
14:10
Инквизитор 2013-9
– Продолжу ли победную серию? Не знаю, – сказал Устюгов во флеш-интервью. – У меня был двойной стимул – сегодня день рождения у моей мамы. Мама, с днем рождения! Эта победа – для тебя! Ты лучше всех! /// Что сказать? Одно слово.... КРАСАВЕЦ!
14:01
rusfed 2.0
выиграет завтра -> выиграет все этапы -> войдет в историю )
13:58
Инквизитор 2013-9
SMSPAR ага, а потом так же и его дисквалифицируют ///// Не-а не дисквалифицируют, скорее дисквалификаторы сдохнут от переизбытка желчи. )))
13:56
rusfed 2.0
ого, британец в десятку попал - сенсация не меньшая, чем 5 подряд побед Устюгова )
13:55
☭ Россия для русских!
кубань чемпион Ошибся - Сундбю. В скиатлоне после классики Серега сказал, тяжело было, в десятке хотел остаться. А тут - горная классика + горная финальная гонка, где Сундбю - король. А Серега уже сдохнуть по идее должен (я думал, щас сдохнет, слава Богу - нет!)
13:54
SMSPAR
ага, а потом так же и его дисквалифицируют
13:50
кубань чемпион
☭ Россия для русских! Впереди - коронка Нортуга и длинная классика, где Серега неуверенно себя чувствует. Так что еще ничего не ясно... 13:47 _________________________________________ Ты думаешь Нортуг все таки выступит, в "гнома" переоденется? Да, вариант от этих болезненых всего можно ожидать))))
13:50
shpasic
на прогулочном))
13:48
Проба положительна
Во мельдония хапанул))) Макларен офигеет)) Устюгов красава!!
13:48
☭ Россия для русских!
Впереди - коронка Нортуга и длинная классика, где Серега неуверенно себя чувствует. Так что еще ничего не ясно...
13:47
Jaroslav-13 - McLaren - the best
5-я подряд!Зачёт)
13:47
☭ Россия для русских!
Я понял тактику ФСБ! По ходу нашему ведро мельдония сыпанули, чтобы когда Макларен его мочу на вкус пробовал, отличается ли она от других - сдох)))
13:46
кубань чемпион
Завтра у сульбамитов один шанс, всей командой отобрать у Сергея лыжи. Без палок он им все равно палку вставит.
13:45