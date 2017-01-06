Сергей Устюгов выиграл пятую гонку "Тур де Ски" подряд

В пятницу в итальянском Тоблахе в рамках престижной многодневки "Тур де Ски" состоялась мужская индивидуальная гонка на 10 километров свободным стилем. Россиянин Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд, показав результат 21,47,9. У ставшего вторым француза Мориса Манифика он выиграл четыре десятых секунды.

Тоблах (Италия)

Кубок мира

"Тур де Ски"

Мужчины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. УСТЮГОВ (Россия) - 21.47,9

2. Манифика (Франция) - отставание 0,4

3. Крюгер (Норвегия) - 16,6

4. Хейккинен (Финляндия) - 17,3

5. Хельнер (Швеция) - 25,8

6. Тонсет (Норвегия) - 27,2...

13. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 36,7

14. Сундбю (Норвегия) - 39,6...

23. ЛАРЬКОВ (Россия) - 47,0...

30. ВОКУЕВ (Россия) - 1.02,53...

3. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.07,9...

41. СЕДОВ (Россия) - 1.27,2