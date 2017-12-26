Сергей Устюгов: "Возвращаться в биатлон пока не стоит, это точно"

Лучшим спортсменом России-2017 по опросу "СЭ" стал чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. В интервью нашему изданию он откровенно рассказал о праздниках, свадьбе, отношениях с норвежцами и переживаниях за отстраненных товарищей по команде.

– Вы осенью проводили стрелковую тренировку с Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым. Много попали?

– Так получилось, что мы с Лехой Волковым жили в соседних номерах. Увиделись как-то вечером, и говорю ему, что хотел бы пострелять. Он пригласил на тренировку – я и подъехал после своей работы. Так понравилось! Давненько все-таки не делал этого. Хоть выцеливал долго, но если коротко подвести итог, то с четырех обойм одну установку закрыл.

– Значит, возвращаться в биатлон пока не стоит.

– Это точно. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Устюгова