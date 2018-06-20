Сергей Устюгов: "В команде все голодные до зубов. Даже те, кто олимпийские медали мешками набрали"

Двукратный чемпион мира, победитель многодневки "Тур де Ски" Сергей Устюгов поделился своим мнением о возросшей конкуренции в сборной России.

- Конкуренция – это всегда здорово, - приводит слова Устюгова проект "На лыжи". - Есть повод сильнее работать, больше тренироваться. Сейчас мы все вместе находимся на сборе, тренируемся вместе, все голодные до зубов, даже те, кто набрали олимпийских медалей целыми мешками. Готовимся к сезону, посмотрим, как сложится зима.

- Вы вообще чувствуете себя лидером команды и суперзвездой мировых лыж?

- На самом деле, лидером я себя не ощущаю. Я такой же член национальной сборной команды России, как и все остальные ребята. Возможно, ко мне чуть больше внимания, но я все так же тренируюсь и ничем выделяться не собираюсь.