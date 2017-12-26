Сергей Устюгов: "У меня есть мечта завести собаку"

Лучшим спортсменом России‑2017 по опросу "СЭ" стал чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. В интервью нашему изданию он откровенно рассказал о праздниках, свадьбе, отношениях с норвежцами и переживаниях за отстраненных товарищей по команде.

– 2018-й – год Собаки. Ладите с ними?

– Я люблю собак! У меня вообще есть мечта завести себе такого друга. Мне нравятся лабрадоры, а моей девушке (лыжнице Елене Соболевой. – Прим. "СЭ") бигль. До сих пор не решили, кого заводить.

– А кто за ним смотреть-то будет? Вас дома не застать.

– Так это мы с ней о будущем мечтаем. Когда спортивная карьера закончится. Потому что собака – это же друг. А друга нельзя оставлять одного! (Владимир ИВАНОВ)

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