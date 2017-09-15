Сергей Устюгов стал заслуженным мастером спорта

Министерство спорта РФ присвоило звание "Заслуженного мастера спорта России" лыжнику Сергею Устюгову, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Приказ от 12 сентября подписан министром спорта России Павлом Колобковым.

В минувшем сезоне 25-летний Устюгов стал победителем многодневки "Тур де Ски", установив рекорд по количеству выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5). На чемпионате мира-2017 он завоевал пять медалей – две золотые и три серебряные.