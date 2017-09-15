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10:07 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей Устюгов стал заслуженным мастером спорта

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Министерство спорта РФ присвоило звание "Заслуженного мастера спорта России" лыжнику Сергею Устюгову, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Приказ от 12 сентября подписан министром спорта России Павлом Колобковым.

В минувшем сезоне 25-летний Устюгов стал победителем многодневки "Тур де Ски", установив рекорд по количеству выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5). На чемпионате мира-2017 он завоевал пять медалей – две золотые и три серебряные.

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/3704.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

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