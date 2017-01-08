Сергей Устюгов: "Спасибо, Россия, что болела за меня"

Российский лыжник Сергей Устюгов после завершения последней гонки "Тур де Ски" отметил, что его вымотал вчерашний старт, а сегодня он шел на автопилоте. Спортсмен выиграл шесть из семи гонок многодневки, став первым в истории, кто лидировал в общем зачете от первого до последнего этапа. Ближайшего преследователя, норвежца Мартина Сундбю, Устюгов опередил на 1 минуту и 2,9 секунды.

– Во вчерашней гонке было очень тяжело, – заявил Устюгов во время интервью в смешанной зоне. – Я шел на автопилоте сегодня. Выиграл, потому что было много времени у меня. Я очень рад, что победил сегодня. Не только ради себя, но и ради отстраненных ребят. Спасибо, страна, что болела за меня. Очень много писали мне. Всем отвечал. Большое спасибо. Я знаю, что через телеэкраны вы сегодня передали мне много энергии.

Все эмоции остались на лыжне. Сейчас никаких эмоций нет. Сейчас хочу просто покататься на лыжах, отдохнуть. Через неделю смогу выступить в спринте. Мысли перед началом гонки? Мне не было страшно. Просто было желание закончить этот тур. (Наталья МАРЬЯНЧИК)