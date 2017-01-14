Сергей Устюгов: "Сбегал "Тур де Ски" – и сразу такое внимание"

Главный герой зимы в российском спорте, победитель многодневки "Тур де Ски" Сергей Устюгов дал "СЭ" первое большое интервью после триумфа. Он подчеркнул, что восстановиться психологически ему не позволяет повышенное внимание прессы.

– Сергей, как ваше самочувствие сейчас спустя почти неделю после финиша многодневки?

– Физически я восстановился. Головой отдохнуть не смог, потому что внимания слишком много. Все хотят пообщаться, сделать интервью, приехать поснимать и тому подобное.

– Я правильно поняла, что вы не любите журналистов и если бы была возможность, вообще бы с ними не разговаривали?

– Да, это правда. Сезон же еще продолжается, впереди чемпионат мира. А тут сбегал "Тур де Ски" – и сразу такое внимание. Все это отвлекает и не дает сосредоточиться на тренировках.

– Сколько времени после "Тур де Ски", кстати, вы не тренировались?

– На следующий день мы были в дороге, потом еще был день отдыха. Получается, встал на лыжи только в среду. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Устюгова