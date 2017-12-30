Сергей Устюгов: "Рад выиграть спринт, но вы же знаете, какие в нашей стране обстоятельства с лыжами"

Российский лыжник Сергей Устюгов рад победе в спринте на "Тур де Ски". По словам спортсмена, необходимо стремиться выигрывать в каждой гонке.

– Какие ощущения после гонки? Очень рад победе. Но вы сами знаете, какие у нас обстоятельства с лыжным спортом в стране, – сказал Устюгов во флэш-интервью после гонки. – Нужно выходить, бороться до конца и выигрывать.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований под своей эгидой всех 11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных комиссией МОК под руководством Дениса Освальда. Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены решением МОК пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулированы.

Устюгов выиграл спринт на "Тур де Ски"