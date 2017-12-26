Сергей Устюгов: "Проголосовал бы за Ласицкене при выборе спортсмена года"

Лучшим спортсменом России‑2017 по опросу "СЭ" стал чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. В интервью нашему изданию он откровенно рассказал о праздниках, свадьбе, отношениях с норвежцами и переживаниях за отстраненных товарищей по команде.

– Вы сейчас – один из самых видных спортсменов страны. Насколько это тешит самолюбие?

– Вообще об этом не задумывался. И не собираюсь. Просто живу своей жизнью, занимаюсь любимым делом.

– Скажу честно, в голосовании на лучшего спортсмена года я поставил вас на второе место. На первое – Марию Ласицкене​, которая выиграла все старты, в которых участвовала. Вы оба провели выдающиеся сезоны, сравнивать их сложно, но я решил отдать преимущество Маше, потому что она девушка.

– Прекрасно понимаю. Тем более она выступала под нейтральным флагом на чемпионате мира. Я смотрел эти соревнования и последующее награждение. Понимал, как тяжело ей стоять на первой ступеньке пьедестала с золотой медалью, слушая гимн ИААФ. Я бы тоже проголосовал за нее. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Устюгова